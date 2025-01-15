Лерке считает, что Радулов — «эмоциональный бренд» российского хоккея

Бывший судья МХЛ Александр Лерке оценил поведение нападающего «Локомотива» Александра Радулова в игре против СКА (4:3 ОТ).

— В первую очередь хочу сказать, мы увидели классный хоккей. Поздравляю «Локомотив» с победой, а СКА с одним набранным очком. В этом матче была опытная судейская бригада — Сергей Кулаков и Сергей Юдаков. Александр Радулов был признан лучшим игроком. Касательно его поведения после матча, ничего возмутительного не увидел. Александр подъехал к главному судье и начал высказывать некие недовольства, на что линейный судья его быстро отправил в раздевалку, а главный судья назначил 20 минут штрафа. В эфире не было видно, что Александр сделал в сторону арбитров «плевок», возможно, момент не попал в кадр. Хотя и он сам утверждает, что не совершал данного действия.

— Как вы относитесь к Радулову и его поведению на льду?

— К Александру я отношусь положительно, он прекрасный хоккеист, «эмоциональный бренд» нашего российского хоккея. Да, он импульсивный игрок, заряжает всю свою команду, но, как итог, дает результат. В своем дивизионе «Локомотив» идет на первом месте, и Александр, непременно, вложил немалый вклад в данный результат команды, — приводит слова Лерке «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 38-летний форвард набрал 25 (14+11) очков за 41 игру.