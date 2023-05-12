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Сегодня, 10:38

Летунов: «Не скажу, что закрыл для себя дверь в НХЛ. Все возможно»

Алина Савинова
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Форвард «Торпедо» Максим Летунов рассказал о своем выступлении в Национальной хоккейной лиге.

«В НХЛ тяжело пробиться и еще тяжелее закрепиться в составе. Возможностей дают немного. Поэтому когда шанс появляется, им нужно пользоваться. Я считаю, что достойно отыграл три своих матча в НХЛ, но после травм вернулись игроки основного состава. Для меня просто не было места в составе. Не скажу, что закрыл для себя дверь в НХЛ. Все возможно. Если будут звонки, интерес из Северной Америки, то почему бы не попробовать еще в будущем? Конечно, после окончания контракта с «Торпедо», — приводит «РБ Спорт» слова Летунова.

Российский нападающий провел 3 матча за «Сан-Хосе» в НХЛ в сезоне-2019/20. С 2022 года он выступает в составе «Торпедо». В апреле нижегородский клуб продлил контракт с Летуновым до конца сезона-2025/26.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-letunov-ne-skazhu-chto-zakry-l-dlya-sebya-dver-v-nhl-v-san-hose-ya-oty-gral-dostojno/
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