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Сегодня, 09:43

Летунов заявил, что «Торпедо» постарается завоевать Кубок Гагарина в следующем сезоне

Алина Савинова
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Нападающий «Торпедо» Максим Летунов рассказал, как велись переговоры с нижегородской командой о подписании нового трехлетнего контракта.

«Позитивно. Начали переговоры сразу после окончания сезона для команды, и я очень рад, что мы пришли к общему знаменателю, и обе стороны остались довольны», — приводит «РБ Спорт» слова Летунова.

Он также отметил, что задача «Торпедо» на следующий сезон — выиграть Кубок Гагарина.

«У всех клубов такие цели на сезон. Без высоких задач играть неинтересно. У нас был очень хороший сезон и многие игроки остались в команде, поэтому будем работать дальше и прогрессировать», — добавил хоккеист.

В прошедшем сезоне «Торпедо» дошло до второго раунда плей-офф КХЛ, где уступило в серии петербургскому СКА со счетом 0-4. Команду из Нижнего Новгорода с 2022 года возглавляет Игорь Ларионов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/maksim-letunov-torpedo-postaraetsya-zavoevat-kubok-gagarina-bez-vy-sokih-zadach-igrat-neinteresno/
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ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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