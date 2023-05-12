Летунов заявил, что «Торпедо» постарается завоевать Кубок Гагарина в следующем сезоне

Нападающий «Торпедо» Максим Летунов рассказал, как велись переговоры с нижегородской командой о подписании нового трехлетнего контракта.

«Позитивно. Начали переговоры сразу после окончания сезона для команды, и я очень рад, что мы пришли к общему знаменателю, и обе стороны остались довольны», — приводит «РБ Спорт» слова Летунова.

Он также отметил, что задача «Торпедо» на следующий сезон — выиграть Кубок Гагарина.

«У всех клубов такие цели на сезон. Без высоких задач играть неинтересно. У нас был очень хороший сезон и многие игроки остались в команде, поэтому будем работать дальше и прогрессировать», — добавил хоккеист.

В прошедшем сезоне «Торпедо» дошло до второго раунда плей-офф КХЛ, где уступило в серии петербургскому СКА со счетом 0-4. Команду из Нижнего Новгорода с 2022 года возглавляет Игорь Ларионов.