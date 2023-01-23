Линден Вей: «Больше всего Ротенберг хочет побеждать, свою энергию он переносит команде»

Форвард «Барыса» Линден Вей поделился мнением о том, что Роман Ротенберг стал главным тренером СКА.

— Ротенберг возглавил СКА, когда я уже покинул команду, — приводит слова Вея «РБ Спорт». — Но меня это не удивило, потому что он все больше и больше был вовлечен в дела команды. Думаю, он хотел стать главным тренером. И сейчас, судя по результатам СКА в сезоне, видно, какую большую работу он делает.

— Ротенберг действительно большой фанат хоккея, как многие говорят?

— Он сам по себе страстная натура, очень любит хоккей. Самое главное — больше всего Ротенберг хочет побеждать, и свою энергию он переносит команде. Он сконцентрирован на хоккее и привнес много профессионализма в организацию. Если ты играешь в СКА, тебе нужно думать только о своей игре, потому что там созданы все условия. Ротенберг действительно много делает для клуба и российского хоккея.

Вей выступал за СКА с 2020 по 2021 год. Ротенберг возглавил петербуржцев в январе 2022 года. В текущем сезоне армейцы с 88 очками лидируют в Западной конференции.