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Сегодня, 11:02

Линден Вей назвал причины непопадания «Барыса» в плей-офф КХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Канадский нападающий «Барыса» Линден Вей причины непопадания астанинской команды плей-офф Фонбет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Причина не в чем-то одном. У нас не было хорошего старта, и мы боролись с нестабильностью в течение всего сезона. Все ребята отдали все, что у них было, и, к сожалению, в нынешнем регулярном чемпионате этого не хватило для выхода в плей-офф», — приводит слова Вей Legalbet.kz.

«Барыс» не вышел в плей-офф КХЛ впервые за последние пять сезонов и третий раз в истории.

После 64 матчей регулярного чемпионата казахстанская команда с 59 очками идёт последней в таблице Восточной конференции.

В текущем регулярном чемпионате Вей набрал 37 (17 + 20) очков.

Источник: https://legalbet.kz/news/linden-vej-nazval-prichini-nepopadaniya-barisa-v-plej/
Линден Вей
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
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