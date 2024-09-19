Лишка: «Три победы «Северстали» в четырех играх — это неплохо»

Форвард «Северстали» Адам Лишка подвел итоги матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ против «Торпедо» (5:4).

«Получилась очень быстрая игра, много моментов было и у нас, у соперника. В целом думаю, что делали много правильных вещей. Может быть, нужно было попроще играть в третьем периоде, больше играть на результат. Домашнюю серию оценю положительно. В домашних играх чувствуем себя хорошо, много болельщиков приходит. Три победы в четырех играх — это неплохо, но могло получиться и четыре, с «Сибирью» тоже играли неплохо», — приводит слова Лишки официальный сайт КХЛ.

«Северсталь» набрала 10 очков и занимает второе место в таблице Западной конференции. У «Торпедо» — 5 очков и 8-я строчка «Запада».