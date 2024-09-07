Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 08:56

Лишка рассказал, что полет игроков «Северстали» в Москву прошел нормально, несмотря на сигнал о ЧП

Алина Савинова
Telegram Дзен

Капитан «Северстали» Адам Лишка рассказал о полете игроков команды в Москву на матч с «Динамо».

В четверг сообщалось, что самолет с хоккеистами череповецкой команды на борту подал сигнал бедствия. На высоте 8500 м над Владимиром в кабине пилотов сработал датчик пожара в багажном отсеке. Пилоты объявили сигнал бедствия и запросили пожарную бригаду в аэропорт Шереметьево. Однако судно благополучно село в аэропорту, позже обнаружилось, что сигнал был ложным.

«Честно говоря, мы ничего не ощущали во время полета. Когда мы приземлились, то увидели много людей, пожарных и полицейских машин, и тогда только поняли, что что-то случилось. Но на самолете все было нормально», — цитирует Лишку ТАСС.

Матч между «Северсталью» и московским «Динамо» состоялся 6 сентября. Череповецкая команда уступила со счетом 1:3 в этой встрече.

Источник: ТАСС
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Северсталь

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Овечкин улетел из России в США
Юрий и Инна Жирковы стали родителями в четвертый раз
ВСУ потеряли более 500 специалистов при ударе ВС России по Полтаве
Сафонов пролетел 20 тысяч км за борщом. Что происходит в сборной России
Член комиссии минкульта умерла при проверке Богоявленского монастыря на Украине
Европа помогает Украине возвращать уехавших граждан ради отправки на фронт. И вот почему
Популярное видео
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Сегодня
Вчера
Неделя