Live с агентом Никитой Квартальновым — в 13.00

Гость эфира на YouTube-канале «СЭ» — хоккейный агент Никита Квартальнов. Начало эфира — в 13.00. Ведущие — Артур Хайруллин и Михайл Скрыль.

Главные темы:

— агентский скандал в минском «Динамо»

— есть ли блат в российском хоккее

— отношения с другими агентами

— какие перспективы у клиентов Квартальнова

— кто фаворит сезона в КХЛ

— какие молодые игроки могут удивить