Live с Александром Бурмистровым — в 13.00

Нападающий «Спартака» Александр Бурмистров станет гостем эфира на YouTube-канале «СЭ Хоккейный».

Вместе с Артуром Хайруллиным и Михаилом Скрылем он обсудит следующие темы:

— старт красно-белых в сезоне;

— какой главный тренер Алексей Жамнов;

— карьера Бурмистрова в НХЛ и в России;

— уход из «Магнитки».

Начало эфира — в 13.00.