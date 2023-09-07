Что будет дальше с Федотовым? Live с Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом — в 14.00

Михаил Зислис, Алексей Шевченко и Леонид Вайсфельд обсудят последние события в хоккейном мире — в эфире на YouTube-канале «СЭ Хоккейный» в 14.00. Главные темы: — продолжение темы дела Федотова

— Хохлачеву не дали сыграть против «Спартака»

— Мичков попал в запас СКА на старте сезона

— ЦСКА проиграл два матча из первых трех

— Мыскина станет президентом «Лады»

— итоги первой недели чемпионата