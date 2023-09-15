Ливо будет получать в «Салавате» 55 миллионов рублей

По сведениям «СЭ» окладная часть контракта новичка «Салавата Юлаева» Джоша Ливо составит 55 миллионов рублей до конца сезона.

Бонусами 30-летний канадец сможет получить максимум 9 миллионов рублей, если наберет в регулярном чемпионате 40 очков и более. Если наберет от 30 до 39 очков, то получит 6 миллионов, если от 20 до 29 — 3 миллиона.

15 сентября «Салават» объявил о переходе Ливо. Контракт рассчитан на один год.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ Ливо провел 51 матч за «Сент-Луис» и набрал 16 (4+12) очков. Всего в НХЛ форвард провел 265 матчей, в которых набрал 93 (42+51) очка с показателем полезности «+6».