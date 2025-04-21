Ливо не полетел на игру со «Спартаком» по медицинским показаниям

Нападающий «Салавата Юлаева» Джошуа Ливо не примет участия в шестой игре 1/4 финала Кубка Гагарина против «Спартака», сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Отмечается, что хоккеист не полетел в Москву по медицинским показаниям и на данный момент проходит обследование.

Шестой матч серии между командами пройдет 21 апреля и начнется в 19.00 по московскому времени. На данный момент счет в серии 3-2 в пользу красно-белых.

В этом сезоне на счету 31-летнего канадца 12 игр в плей-офф, в которых он отметился 2 шайбами и 13 результативными передачами.