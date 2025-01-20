Ливо первым в истории КХЛ сделал четыре хет-трика в одном регулярном чемпионате

Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо забил три гола в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Авангарда» (4:0).

Как сообщает пресс-служба КХЛ, 31-летний канадец стал первым игроком в истории лиги, сделавшим четыре хет-трика в одном регулярном чемпионате. При этом он оформил их за 26 дней.

Также Ливо повторил рекорд Владимира Тарасенко (четыре в сезоне-2011/12) по общему числу хет-триков за один сезон.

В нынешнем сезоне форвард провел 42 матча за «Салават Юлаев» и набрал 55 (35+20) очков.