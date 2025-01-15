Ливо стал первым игроком «Салавата Юлаева» в истории КХЛ, забросившим 30 шайб за один регулярный чемпионат

Нападающий Джошуа Ливо стал первым игроком «Салавата Юлаева» в истории КХЛ, забросившим 30 шайб за один регулярный чемпионат.

В 40 матчах регулярного чемпионата Ливо набрал 50 (30+20) очков. Он стал первым в этом сезоне, кто достиг отметки в 30 голов, и сейчас лидирует в списке снайперов КХЛ. Ближайший преследователь, Данил Аймурзин из «Северстали», забил 26 голов.

Важно отметить, что Ливо стал первым игроком в истории уфимской команды, который забросил 30 шайб в регулярном чемпионате КХЛ. До него ни один игрок команды не достигал этой отметки. Предыдущими рекордсменами были Алексей Терещенко и Патрик Торесен, которые забили по 29 голов.

Ливо присоединился к уфимскому клубу в прошлом сезоне. Тогда он сыграл 40 матчей регулярного чемпионата и набрал 38 (15+23)очков. Ранее он выступал в НХЛ за «Торонто», «Ванкувер», «Калгари», «Каролину» и «Сент-Луис».