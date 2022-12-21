«Локомотив» на последних минутах обыграл «Ак Барс»

Сегодня, 21:57
«Локомотив» дома обыграл «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.
В составе ярославской команды забили Алексей Кожевников и Степан Никулин. Единственный гол казанцев забил Никита Дыняк.
«Ак Барс» занимает седьмое место в восточной конференции КХЛ, набрав 45 очков в 40 играх. «Локомотив» находится на втором месте в западной конференции КХЛ, набрав 56 очков в 41 игре.
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«Локомотив» (Ярославль) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).
Голы: Алексей Кожевников (11:27), Никита Дыняк (42:24), Степан Никулин (59:09)
Вратари: Даниил Исаев — Тимур Билялов
Штраф: 2 — 6.
Броски: 24 — 15.
Судьи: Евгений Ромасько, Иван Фатеев
21 декабря. Арена-2000, Ярославль.