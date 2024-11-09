«Локомотив» обыграл «Ак Барс» и одержал десятую победу подряд

«Локомотив» на домашнем льду победил «Ак Барс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.

Победу хозяевам принесли шайбы Артура Каюмова и Александра Полунина. У казанцев отличился Егор Коршков.

«Локомотив» (44 очка) одержал десятую подряд победу в КХЛ и продолжает лидировать в Западной конференции. «Ак Барс» (29) остается третьим на «Востоке».

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Ак Барс» (Казань) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Коршков — 4 (Юдин), 4:51 — 0:1. Каюмов — 10 (Березкин, Сергеев), 27:42 — 1:1. Полунин — 3 (Кирьянов, Алексеев), 57:54 — 2:1.

Вратари: Исаев — Мифтахов (58:56).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 33 (6+13+14) — 12 (9+0+3).

Судьи: Гамалей, Гофман.

9 ноября. Ярославль. Арена-2000.