«Локомотив» и «Ак Барс» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ

«Локомотив» и «Ак Барс» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 9 ноября. Начало матча в спортивном комплексе «Арена-2000» в Ярославле — в 17.00 по московскому.

Игру «Локомотив» — «Ак Барс» в прямом эфире будет транслировать онлайн-платформа «Кинопоиск». Также трансляцию можно смотреть на канале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ.

Кроме того, матч в Ярославле покажут на местном канале «Первый ярославский» и казанском канале «ТНВ Татарстан».

Ключевые события и результат игры «Локомотив» — «Ак Барс» изучайте в матч-центре сайта «СЭ».

В этом регулярном чемпионате «Локомотив» провел 25 матчей и с 44 очками лидирует в Западной конференции, у «Ак Барса» — 21 очков в 29 играх.