«Локомотив» и «Амур» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 22 ноября. Матч пройдет во дворце спорта «Арена-2000» в Ярославле и начнется в 17.00 по московскому времени.
Следите за ключевыми событиями и результатом игры «Локомотив» — «Амур» в матч-центре нашего сайта.
Матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. Также жители Ярославля могут смотреть игру на местном канале «Первый ярославский».
В сезоне КХЛ-2025/26 обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» провел 29 матчей, набрал 41 очко и перед этим игровым днем занимал первое место на «Западе». Предыдущим соперником железнодорожников был «Шанхай Дрэгонс» (3:4 ОТ).
У «Амура» 27 игр, 26 очков и седьмая строчка в Восточной конференции. В четверг хабаровчане обыграли «Трактор» (6:4).
