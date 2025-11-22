Видео
Сегодня, 14:10

«Локомотив» — «Амур»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Локомотив» и «Амур» сыграют в чемпионате КХЛ 22 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Локомотив», Telegram

«Локомотив» и «Амур» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 22 ноября. Матч пройдет во дворце спорта «Арена-2000» в Ярославле и начнется в 17.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
22 ноября, 17:00. Арена-2000 (Ярославль)
Локомотив
Амур

Следите за ключевыми событиями и результатом игры «Локомотив» — «Амур» в матч-центре нашего сайта.

Матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. Также жители Ярославля могут смотреть игру на местном канале «Первый ярославский».

В сезоне КХЛ-2025/26 обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» провел 29 матчей, набрал 41 очко и перед этим игровым днем занимал первое место на «Западе». Предыдущим соперником железнодорожников был «Шанхай Дрэгонс» (3:4 ОТ).

У «Амура» 27 игр, 26 очков и седьмая строчка в Восточной конференции. В четверг хабаровчане обыграли «Трактор» (6:4).

Матч «Локомотив» — «Амур» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ
ХК Амур
ХК Локомотив (Ярославль)
