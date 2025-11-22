«Локомотив» дома проиграл «Амуру»

Сегодня, 19:24
«Локомотив» на домашнем льду уступил «Амуру» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:6.
Дубль у гостей оформил Евгений Свечников. По разу забили Ярослав Дыбленко, Ярослав Лихачев, Алекс Бродхерст и Кирилл Петьков.
У ярославцев отличились Максим Березкин, Александр Радулов, Алексей Березглазов и Егор Сурин.
«Локомотив» (41 очко) потерпел второе поражение подряд, но продолжает лидировать в Западной конференции КХЛ. «Амур» (28) идет седьмым на «Востоке».
За спорт!
Дали жару сегодня дальневосточники лидерам, вот что значит битва за плей-офф.
22.11.2025
Arturo
Исаева надо было ещё после 1го периода менять, он же не тащит
22.11.2025