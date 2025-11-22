«Локомотив» дома проиграл «Амуру»

«Локомотив» на домашнем льду уступил «Амуру» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:6. Дубль у гостей оформил Евгений Свечников. По разу забили Ярослав Дыбленко, Ярослав Лихачев, Алекс Бродхерст и Кирилл Петьков. У ярославцев отличились Максим Березкин, Александр Радулов, Алексей Березглазов и Егор Сурин. «Локомотив» (41 очко) потерпел второе поражение подряд, но продолжает лидировать в Западной конференции КХЛ. «Амур» (28) идет седьмым на «Востоке». FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

22 ноября, 17:00. Арена-2000 (Ярославль) Локомотив Амур

За спорт! Дали жару сегодня дальневосточники лидерам, вот что значит битва за плей-офф. 22.11.2025