Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:18

«Локомотив» разгромил «Амур», Фрэз отдал 3 голевые передачи

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Локомотив» дома разгромил «Амур» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:0.

У хозяев ассистентский хет-трик оформил Байрон Фрэз.

«Локомотив» одержал 4-ю победу подряд. Ярославцы набрали 34 очка и лидируют в таблице Западной конференции.

«Амур» потерпел 5-е поражение подряд. Клуб из Хабаровска с 12 очками — на 11-й строчке таблицы «Востока».

FONBET чемпионат КХЛ

«Локомотив» (Ярославль) — «Амур» (Хабаровск) — 5:0 (0:0, 2:0, 3:0)

Голы: Березкин — 6 (Фрэз, Гернат), 32:25 — 1:0. Каюмов — 8 (Бут, Фрэз), 37:04 — 2:0. Рафиков — 3 (бол., Радулов, Алексеев), 48:39 — 3:0. Сурин — 2 (Красковский, Гернат), 51:58 — 4:0. Бут — 5 (Фрэз, Каюмов), 54:32 — 5:0.

Вратари: Мельничук — Бобков.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 45 (12+18+15) — 28 (13+7+8).

Судьи: Беляев, Ромасько.

25 октября. Ярославль. Арена-2000.

Хоккей
КХЛ
ХК Амур
ХК Локомотив (Ярославль)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Экс-директор «дочки» Роснано задержан по подозрению в хищении 13 млрд рублей
ЦСКА сожрал «тигров», СКА обезумел, а Ротенбергу стыдно за Мытищи. Что произошло в КХЛ 23 октября
Всероссийский день гимнастики: дата, история и традиции праздника
Экономист спрогнозировал последствия в случае повышения ключевой ставки ЦБ
Власти: после убийства женщины в Коркино на улицы вышли около 150 человек
Шведские лыжницы применяют препарат, который повышает выносливость
Сегодня
Вчера
Неделя