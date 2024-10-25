«Локомотив» разгромил «Амур», Фрэз отдал 3 голевые передачи

«Локомотив» дома разгромил «Амур» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:0.

У хозяев ассистентский хет-трик оформил Байрон Фрэз.

«Локомотив» одержал 4-ю победу подряд. Ярославцы набрали 34 очка и лидируют в таблице Западной конференции.

«Амур» потерпел 5-е поражение подряд. Клуб из Хабаровска с 12 очками — на 11-й строчке таблицы «Востока».

FONBET чемпионат КХЛ

«Локомотив» (Ярославль) — «Амур» (Хабаровск) — 5:0 (0:0, 2:0, 3:0)

Голы: Березкин — 6 (Фрэз, Гернат), 32:25 — 1:0. Каюмов — 8 (Бут, Фрэз), 37:04 — 2:0. Рафиков — 3 (бол., Радулов, Алексеев), 48:39 — 3:0. Сурин — 2 (Красковский, Гернат), 51:58 — 4:0. Бут — 5 (Фрэз, Каюмов), 54:32 — 5:0.

Вратари: Мельничук — Бобков.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 45 (12+18+15) — 28 (13+7+8).

Судьи: Беляев, Ромасько.

25 октября. Ярославль. Арена-2000.