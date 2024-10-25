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«Локомотив» примет «Амур» в рамках FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 25 октября. Матч состоится в спортивном комплексе «Арена 2000» в Ярославле. Начало — в 19.00 по московскому времени.
В прямом эфире трансляцию игры покажет онлайн-платформа «Кинопоиск» по подписке. Также смотреть матч можно на официальном сайте КХЛ. Жители Ярославля смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «Первый Ярославский».
Следить за ключевыми событиями игры «Локомотив» — «Амур» можно в матч-центре на сайте «СЭ».
Команда Игоря Никитина набрала 32 очка и возглавляет Западную конференцию. Клуб из Хабаровска с 12 очками располагается на 11-й строчке на «Востоке».
Матч «Локомотив» — «Амур» смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.
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