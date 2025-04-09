«Локомотив» и «Авангард» сыграют во втором раунде плей-офф КХЛ. В 1/8 финала Кубка Гагарина команда Игоря Никитина победила «Торпедо» в серии со счетом 4-0, а омский клуб закончил серию с действующим чемпионом «Металлургом» в свою пользу 4-2.

«Локомотив» — «Авангард»: расписание матчей серии второго раунда Кубка Гагарина 2025

11 апреля (пятница). 19.00. Ярославль. «Локомотив» — «Авангард»

13 апреля (воскресенье). 17.00. Ярославль. «Локомотив» — «Авангард»

15 апреля (вторник). 16.30. Омск. «Авангард» — «Локомотив»

17 апреля (четверг). 16.30. Омск. «Авангард» — «Локомотив»

19 апреля (суббота). Ярославль. «Локомотив» — «Авангард» — если потребуется

21 апреля (понедельник). Омск. «Авангард» — «Локомотив» — если потребуется

23 апреля (среда). Ярославль. «Локомотив» — «Авангард» — если потребуется

Время начала матчей — московское.

Первый раунд Кубка Гагарина-2025 прошел по стандартной схеме в рамках конференций, со второго произойдет деление команд Восточной и Западной конференций на две группы в формате перекрестного плей-офф.