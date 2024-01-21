Сегодня, 20:21
«Локомотив» и «Авангард» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Игра прошла в Ярославле 20 января и завершилась победой хозяев — 4:1.
Видео лучших моментов матча «Локомотив» — «Авангард» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
У гостей прервалась 7-матчевая серия побед. С 75 очками «Авангард» занимает второе место в Восточной конференции КХЛ.
«Локомотив» (76) идет на первом месте «Запада».
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