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Сегодня, 20:21

«Локомотив» — «Авангард»: видеообзор матча КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Локомотив» и «Авангард» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Игра прошла в Ярославле 20 января и завершилась победой хозяев — 4:1.

Видео лучших моментов матча «Локомотив» — «Авангард» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

У гостей прервалась 7-матчевая серия побед. С 75 очками «Авангард» занимает второе место в Восточной конференции КХЛ.

«Локомотив» (76) идет на первом месте «Запада».

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Локомотив (Ярославль)
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