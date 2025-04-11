«Локомотив» и «Авангард» встретятся во втором раунде Кубка Гагарина

«Локомотив» и «Авангард» встретятся в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ в пятницу, 11 апреля. Игра пройдет на «Арене-2000» в Ярославле, стартовое вбрасывание состоится в 19.00 по московскому времени.

Основные события игры «Локомотив» — «Авангард» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «Матч ТВ», «КХЛ Prime», «Первый ярославский» и «БСТ», сайт matchtv.ru и онлайн-кинотеатр «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

В первом раунде Кубка Гагарина лучший клуб регулярного чемпионата и финалист плей-офф-2024 «Локомотив» победил «Торпедо» (4-0 в серии), а «Авангард» — чемпиона КХЛ-2024 «Металлург» (4-2).