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11 апреля, 16:00

«Локомотив» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ

«Локомотив» и «Авангард» встретятся во втором раунде Кубка Гагарина
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Локомотив», Telegram
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«Локомотив» и «Авангард» встретятся в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ в пятницу, 11 апреля. Игра пройдет на «Арене-2000» в Ярославле, стартовое вбрасывание состоится в 19.00 по московскому времени.

Основные события игры «Локомотив» — «Авангард» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «Матч ТВ», «КХЛ Prime», «Первый ярославский» и «БСТ», сайт matchtv.ru и онлайн-кинотеатр «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

В первом раунде Кубка Гагарина лучший клуб регулярного чемпионата и финалист плей-офф-2024 «Локомотив» победил «Торпедо» (4-0 в серии), а «Авангард» — чемпиона КХЛ-2024 «Металлург» (4-2).

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Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Локомотив (Ярославль)
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