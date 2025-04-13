«Локомотив» и «Авангард» встретятся во втором матче второго раунда плей-офф КХЛ в воскресенье, 13 апреля. Начало игры на «Арене-2000» в Ярославле — в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляция матча пройдет на онлайн-платформе «Кинопоиск», каналах «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальном сайте лиги. Жители регионов команд могут посмотреть игру на ярославском канале «Первый ярославский» и на омском канале «12».

Ключевые события и результат игры «Локомотив» — «Авангард» доступны в матч-центре нашего сайта.

В пятницу, 11 апреля, омичи победили в перво матче серии — 4:1.

В первом раунде «Авангард» прошел предыдущего обладателя Кубка Гагарина «Металлург» (4-2), а финалисты-2024 ярославцы обыграли «Торпедо» (4-0).