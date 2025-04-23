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Сегодня, 17:30

«Локомотив» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча плей-офф КХЛ

«Локомотив» и «Авангард» проведут седьмой матч второго раунда плей-офф КХЛ 23 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Локомотив», Telegram
Telegram Дзен

«Локомотив» и «Авангард» проведут седьмой матч второго раунда плей-офф КХЛ в среду, 23 апреля. Начало игры на льду «Арены-2000» в Ярославле — в 19.30 по московскому времени.

Трансляцию матча в прямом эфире проведут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ.

Игры «Локомотива» в КХЛ жителям Ярославля также можно смотреть на канале «Первый ярославский», игры «Авангарда» для жителей Омска — на канале «12».

Ключевые события и результат игры «Локомотив» — «Авангард» отслеживайте в матч-центре нашего сайта.

Счет в серии — 3-3. Ярославцы выиграли второй, третий и четвертый матчи (4:1, 6:2, 2:1 ОТ), омичи — первый, пятый и шестой (4:1, 3:2, 3:0).

ХК Авангард
ХК Локомотив (Ярославль)
Кубок Гагарина
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