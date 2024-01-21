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Сегодня, 14:00

«Локомотив» — «Авангард»: время начала и где смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Матч КХЛ «Локомотив» — «Авангард» начнется 21 января в 17.00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ХК &amp;quot;Локомотив&amp;quot;.
Фото ХК &quot;Локомотив&quot;
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«Локомотив» и «Авангард» в воскресенье, 21 января, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет в ледовом дворце «Арена-2000» в Ярославле. Начало — 17:00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Локомотив» — «Авангард» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Локомотив» набрал 74 очка и занимает 1-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Авангарда» 75 баллов, команда находится на 2-м месте Восточной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Локомотив (Ярославль)
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