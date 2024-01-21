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Сегодня, 19:14

«Локомотив» прервал 7-матчевую серию побед «Авангарда»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Игроки «Локомотива».
Фото ХК «Локомотив»
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«Локомотив» дома обыграл «Авангард» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.

Дубль за ярославцев оформил Иван Чехович. Еще по одной шайбе забросили Павел Красковский и Рушан Рафиков.

Единственный гол омичей на счету Рида Буше.

У гостей прервалась 7-матчевая серия побед. С 75 очками «Авангард» занимает второе место в Восточной конференции КХЛ.

«Локомотив» (76) идет на первом месте «Запада».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск) — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)

Голы: Красковский — 9 (Андронов), 30:34 — 1:0. Чехович — 3 (бол., Каюмов, Шалунов), 37:10 — 2:0. Буше — 37 (бол., Шарипзянов, Жафяров), 43:48 — 2:1. Чехович — 4 (Кирьянов), 57:29 — 3:1. Рафиков — 9 (мен., п.в., Исаев), 58:00 — 4:1.

Вратари: Исаев — Хомченко (57:33 — 58:00, 58:26).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 34 (12+14+8) — 22 (6+6+10).

Судьи: Ромасько, Юдаков.

21 января. Ярославль. Арена-2000. 7446 зрителей.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Локомотив (Ярославль)
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