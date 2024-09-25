Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:51

«Локомотив» нанес «Авангарду» шестое поражение подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
Голкипер «Авангарда» Павел Хомченко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

«Локомотив» на домашнем льду победил «Авангард» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

Победу ярославцам принесли шайбы Степана Никулина, Максима Березкина и Максима Шалунова.

У омичей отличились Алексей Макеев и Семен Чистяков.

«Локомотив» (15 очков) продолжает лидировать в Западной конференции КХЛ. «Авангард» (7) потерпел шестое поражение подряд и идет восьмым на «Востоке».

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ

«Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск) — 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Голы: Макеев — 2 (бол., Вей, Шарипзянов), 5:29 — 0:1. Никулин — 2 (бол., Гернат), 15:23 — 1:1. Березкин — 2 (Кирьянов, Гернат), 26:01 — 2:1. Шалунов — 2 (бол., Сергеев, Иванов), 26:55 — 3:1. Чистяков — 4 (бол., Буше, Шарипзянов), 30:51 — 3:2.

Вратари: Исаев — Хомченко (58:46).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 33 (8+15+10) — 16 (7+4+5).

Судьи: Дударов, Сидоренко.

25 сентября. Ярославль. Арена-2000.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Локомотив (Ярославль)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Дом отравившейся под Красноярском семьи обрабатывали дихлофосом
Путин: по поставкам продуктов Россия вошла в число ведущих мировых экспортеров
Снизил зарплату ради армейцев и попал в немилость депутатов Госдумы. Что нужно знать о переходе Миралема Пьянича в ЦСКА
Карпукас рассказал о качествах Глушенкова и требованиях Карпина
Украинского тяжелоатлета наказали за подкуп допинг-инспектора
Зеленский признал уничтожение всех ТЭС на Украине
Сегодня
Вчера
Неделя