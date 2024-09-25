«Локомотив» нанес «Авангарду» шестое поражение подряд

«Локомотив» на домашнем льду победил «Авангард» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2.

Победу ярославцам принесли шайбы Степана Никулина, Максима Березкина и Максима Шалунова.

У омичей отличились Алексей Макеев и Семен Чистяков.

«Локомотив» (15 очков) продолжает лидировать в Западной конференции КХЛ. «Авангард» (7) потерпел шестое поражение подряд и идет восьмым на «Востоке».

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ

«Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск) — 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Голы: Макеев — 2 (бол., Вей, Шарипзянов), 5:29 — 0:1. Никулин — 2 (бол., Гернат), 15:23 — 1:1. Березкин — 2 (Кирьянов, Гернат), 26:01 — 2:1. Шалунов — 2 (бол., Сергеев, Иванов), 26:55 — 3:1. Чистяков — 4 (бол., Буше, Шарипзянов), 30:51 — 3:2.

Вратари: Исаев — Хомченко (58:46).

Штраф: 10 — 6.

Броски: 33 (8+15+10) — 16 (7+4+5).

Судьи: Дударов, Сидоренко.

25 сентября. Ярославль. Арена-2000.