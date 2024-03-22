«Локомотив» победил «Авангард» в четвертом матче серии плей-офф КХЛ

22 марта, 21:49
«Локомотив» на своем льду обыграл «Авангард» в четвертом матче серии второго раунда Кубка Гагарина — 3:1.
За хозяев голы забили Георгий Иванов, Иван Чехович и Артур Каюмов. Единственный гол гостей на счету Михаила Гуляева.
Ярославская команда увеличила преимущество в серии — 3-1. Следующий матч между командами пройдет 24 марта в Омске.
КХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Четвертый матч
«Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск) — 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
Голы: Иванов — 2 (Никулин, Рафиков), 4:39 — 1:0. Чехович — 2 (Кирьянов, Андронов), 41:13 — 2:0. Гуляев — 2 (Прохоркин), 53:08 — 2:1. Каюмов — 1 (Кирьянов), 54:57 — 3:1.
Вратари: Исаев — Хомченко (57:13 — 57:57, 58:08).
Штраф: 2 — 6.
Броски: 28 (12+11+5) — 23 (7+6+10).
Судьи: Гамалей, Раводин.
22 марта. Ярославль. Арена-2000.
Счет в серии: 3-1