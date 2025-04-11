«Авангард» победил «Локомотив» в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина

«Авангард» обыграл «Локомотив» в Ярославле в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина — 4:1.

У омской команды шайбы забросили Рид Буше, Майкл Маклауд, Наиль Якупов и Райан Спунер. У хозяев отличился Байрон Фрэз.

«Авангард» повел в серии у «Локомотива» со счетом 1-0.

Кубок Гагарина. 1/4 финала

«Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск) — 1:4 (0:1, 1:1, 0:2)

Голы: Буше — 3 (Ткачев, Прохоркин), 0:29 — 0:1. Маклауд — 1 (бол., Окулов, Ткачев), 27:50 — 0:2. Фрэз — 1 (бол., Шалунов, Радулов), 39:36 — 1:2. Якупов — 3 (Маклауд, Шарипзянов), 48:37 — 1:3. Спунер — 1, 54:08 — 1:4.

Вратари: Исаев — Серебряков.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 33 (8+17+8) — 31 (13+10+8).

Судьи: Акузовский, Сидоренко.

11 апреля. Ярославль. Арена-2000. 8021 зритель.

Счет в серии: 0-1