«Авангард» обыграл «Локомотив» и сократил отставание в серии

«Авангард» на выезде победил «Локомотив» в пятом матче серии Кубка Гагарина — 3:2.

Победу омичам принесли голы Игоря Мартынова, Дамира Шарипзянова и Евгения Кулика. У ярославцев отличились Максим Березкин и Рушан Рафиков.

«Авангард» одержал вторую победу и сократил отставание в серии — 2-3. Следующий матч пройдет в Омске 21 апреля.

Кубок Гагарина. 1/4 финала

«Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск) — 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)

Голы: Мартынов — 1 (Грант, Гуляев), 9:35 — 0:1. Шарипзянов — 2 (бол., Окулов, Ткачев), 25:47 — 0:2. Березкин — 5 (Каюмов, Береглазов), 35:30 — 1:2. Кулик — 1 (Коледов, Якупов), 37:32 — 1:3. Рафиков — 1 (Радулов), 38:31 — 2:3.

Вратари: Исаев (58:01) — Серебряков.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 34 (10+11+13) — 24 (10+11+3).

Судьи: Гашилов, Дударов.

Счет в серии: 3-2

19 апреля. Ярославль. Арена-2000. 8007 зрителей.