«Локомотив» обыграл «Авангард» во втором матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина

«Локомотив» обыграл «Авангард» в Ярославле во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина — 4:1.

У хозяев по 2 очка набрали Максим Березкин (1+1), Александр Радулов (1+1), Максим Шалунов (1+1) и Денис Алексеев (0+2), также гол забил Георгий Иванов. У гостей единственную шайбу забросил Владимир Ткачев.

«Локомотив» сравнял счет в серии с омским клубом — 1-1.

Кубок Гагарина. 1/4 финала

«Локомотив» (Ярославль) — «Авангард» (Омск) — 4:1 (0:0, 3:1, 1:0)

Голы: Березкин — 2 (Шалунов), 20:19 — 1:0. Шалунов — 3 (Радулов, Березкин), 23:12 — 2:0. Ткачев — 3 (бол., Маклауд, Шарипзянов), 30:54 — 2:1. Радулов — 2 (Елесин), 36:27 — 3:1. Иванов — 2 (Алексеев), 50:55 — 4:1.

Вратари: Исаев — Серебряков (56:10 — 56:58).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 38 (17+13+8) — 22 (5+11+6).

Судьи: Сидоренко, Соин.

13 апреля. Ярославль. Арена-2000.