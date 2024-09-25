Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 17:30

«Локомотив» — «Авангард»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

«Локомотив» встретится с «Авангардом» в матче КХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Локомотив» примет «Авангард» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в среду, 25 сентября. Матч пройдет на «Арене-2000» в Ярославле и начнется в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру «Локомотив» — «Авангард» покажут каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и сайт лиги. Также трансляцию можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» (по подписке).

Кроме того, матч в Ярославле будет показывать телеканал «Первый ярославский» и омский телеканал «12» (начало эфира в 22.20 по местному времени) для жителей этих городов.

Ключевые события и результат игры «Локомотив» — «Авангард» вы можете найти в матч-центре сайта «СЭ».

В этом сезоне КХЛ команды из Ярославля и Омска провели по 8 матчей. У «Локомотива» — 13 очков, у «Авангарда» — 7.

ХК Авангард
ХК Локомотив (Ярославль)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
В Госдуме объяснили решение Шольца по ударам западным оружием вглубь России
В России наступает отопительный сезон. Что нужно знать
Антона Миранчука назвали главной звездой «Сьона»
Снизил зарплату ради армейцев и попал в немилость депутатов Госдумы. Что нужно знать о переходе Миралема Пьянича в ЦСКА
Константин Хабенский вернется к роли следователя Родиона Меглина в «Методе 3»
ВС РФ нанесли авиаудар по пункту дислокации ВСУ в районе Купянска
Сегодня
Вчера
Неделя