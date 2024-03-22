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22 марта, 17:30

«Локомотив» — «Авангард»: смотреть трансляцию матча плей-офф КХЛ

«Локомотив» сыграет с «Авангардом» в четвертом матче второго раунда плей-офф КХЛ 22 марта
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Локомотив» — «Авангард».
Фото ХК «Авангард», ТАСС
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«Локомотив» сыграет с «Авангардом» в четвертом матче второго раунда плей-офф КХЛ в пятницу, 22 марта. Встреча пройдет на ледовой арене «2000» в Ярославле. Начало — 19:30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня второго раунда плей-офф КХЛ. За ключевыми событиями встречи «Локомотив» — «Авангард» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Наблюдать за игрой можно в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» и на сайте, а также на официальном сайте КХЛ. Встречи Кубка Гагарина сезона 2023 / 2024 также транслируют онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

«Авангард» на выезде обыграл «Локомотив» в овертайме третьего матча второго раунда Кубка Гагарина — 2:1 ОТ. Счет в серии стал 2-1 в пользу ярославцев.

«Авангард» становился обладателем Кубка Гагарина в 2021 году.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

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ХК Авангард
ХК Локомотив (Ярославль)
Кубок Гагарина
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