«Локомотив» сыграет с «Авангардом» в шестом матче второго раунда плей-офф КХЛ 28 марта

«Локомотив» сыграет с «Авангардом» в шестом матче второго раунда плей-офф КХЛ в четверг, 28 марта. Встреча пройдет на «Арене 2000» в Ярославле. Начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня второго раунда плей-офф КХЛ. За ключевыми событиями встречи «Локомотив» — «Авангард» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Наблюдать за игрой можно в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ» и его сайт, а также официальном сайте КХЛ. Встречи Кубка Гагарина сезона-2023/24 также транслируют онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

В пятой игре омичи дважды уступали по ходу встречи (0:1 и 1:2), сумели победить — 4:2. Счет в серии — 3-2 в пользу «Локомотива».

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