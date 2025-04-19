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Сегодня, 15:15

«Локомотив» — «Авангард»: трансляция матча плей-офф КХЛ онлайн

«Локомотив» примет «Авангард» в матче 2-го раунда Кубка Гагарина
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Локомотив», Telegram
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«Локомотив» примет «Авангард» в пятом матче второго раунда Кубка Гагарина в субботу, 19 апреля. Игра пройдет на «Арене-2000» в Ярославле, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

Основные события игры «Локомотив» — «Авангард» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime». В Ярославле матч также будет показывать канал «Первый ярославский», а в Омске — «12».

После четырех матчей серии счет 3-1 в пользу «Локомотива». В предыдущем раунде Кубка Гагарина финалисты плей-офф-2024 и победители регулярного чемпионата КХЛ-2024/25 ярославцы прошли «Торпедо» (4-0), а омичи — чемпиона-2024 «Металлург» (4-2).

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Локомотив (Ярославль)
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