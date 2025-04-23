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Сегодня, 22:46

Локомотив — Авангард: в седьмом матче 1/4 финала Кубка Гагарина идет второй овертайм

Матч Кубка Гагарина «Локомотив» — «Авангард».
Фото ХК «Локомотив»
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«Локомотив» и «Авангард» не выявили победителя в седьмом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина по итогам основного времени и первого овертайма — 2:2.

В основное время у железнодорожников забили Александр Радулов и Егор Сурин. У омичей отличились Евгений Кулик и Константин Окулов. В первом овертайме ни одна из команд не смогла забросить шайбу в ворота соперника.

Согласно регламенту плей-офф КХЛ, если команды не определяют победителя по итогам основного времени, то они продолжают играть в формате «5 на 5» до первого гола. Длительность одного овертайма равна длительности обычного периода — 20 минут.

Победитель матча выйдет в полуфинал Кубка Гагарина, в котором встретится с «Салаватом Юлаевым».

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Кубок Гагарина
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