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Сегодня, 21:10

«Автомобилист» обыграл «Локомотив» и прервал 5-матчевую серию поражений

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Локомотив» дома уступил «Автомобилисту» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:3.

Победу екатеринбуржцам принесли голы Степана Хрипунова, Артема Каштанова и Андрея Обидина. Единственную шайбу хозяев забросил Александр Полунин.

«Автомобилист» (44 очка) прервал серию из 5 поражений подряд и поднялся на четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Локомотив» (60) остается лидером «Запада».

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«Локомотив» (Ярославль) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)

Голы: Хрипунов — 7, 7:12 — 0:1. Каштанов — 1 (Романцев, Денежкин), 43:02 — 0:2. Полунин — 4 (Гернат, Тесанов), 57:19 — 1:2. Обидин — 4 (п.в., Бывальцев, Шашков), 58:34 — 1:3.

Вратари: Исаев — Галкин.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 35 (11+11+13) — 19 (10+4+5).

Судьи: Васильев, Кочетов.

20 декабря. Ярославль. Арена-2000. 7428 зрителей

Источник: Таблица КХЛ
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