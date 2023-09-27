Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:46

«Локомотив» дома обыграл «Автомобилист»

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Локомотив» на своем льду одержал победу на «Автомобилистом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.

За ярославскую команду по шайбе забросили Георгий Иванов, Ярослав Лихачев и Максим Шалунов. У Екатеринбургского клуба отличился Алексей Бывальцев.

После этой игры «Локомотив» поднялся на 2-е место в таблице Западной конференции, набрав 16 очков за 11 игр. «Автомобилист» расположился на 4-й строчке в таблице «Востока» (14 очков за 12 игр).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы: Бывальцев — 3 (Макеев, Обидин), 12:55 — 0:1. Иванов — 3 (Тесанов), 24:11 — 1:1. Лихачев — 5 (Тесанов, Гернат), 44:07 — 2:1. Шалунов — 3 (п.в., Сергеев), 59:09 — 3:1.

Вратари: Исаев — Галкин (57:01 — 59:09, 59:45).

Штраф: 2 — 0.

Броски: 34 (14+5+15) — 30 (7+12+11).

Судьи: Лаврентьев, Юдаков.

27 сентября. Ярославль. Арена-2000. 5895 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Локомотив (Ярославль)
0
Читайте также
Американец Винсент Чжоу обвинил российских фигуристов в употреблении допинга
Сборные Украины среди игроков до 17 лет откажутся участвовать в турнирах УЕФА с россиянами
Число погибших и пострадавших от пожара на свадьбе в Ираке выросло до 450
Тела водителя и пассажирки обнаружены в такси в Москве
В ЛНР сообщили об эвакуации ВСУ раненой «важной персоны» из района Сватово
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Толчинский, Ткачев, Грицюк, Гусев и Яшкин. Открытие рынка КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Черкас: «Плешков играет за СКА так, что Кен Драйден отдыхает»

КХЛ, 27 сентября: СКА победил «Сибирь» и другие матчи