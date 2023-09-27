«Локомотив» дома обыграл «Автомобилист»

«Локомотив» на своем льду одержал победу на «Автомобилистом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.

За ярославскую команду по шайбе забросили Георгий Иванов, Ярослав Лихачев и Максим Шалунов. У Екатеринбургского клуба отличился Алексей Бывальцев.

После этой игры «Локомотив» поднялся на 2-е место в таблице Западной конференции, набрав 16 очков за 11 игр. «Автомобилист» расположился на 4-й строчке в таблице «Востока» (14 очков за 12 игр).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы: Бывальцев — 3 (Макеев, Обидин), 12:55 — 0:1. Иванов — 3 (Тесанов), 24:11 — 1:1. Лихачев — 5 (Тесанов, Гернат), 44:07 — 2:1. Шалунов — 3 (п.в., Сергеев), 59:09 — 3:1.

Вратари: Исаев — Галкин (57:01 — 59:09, 59:45).

Штраф: 2 — 0.

Броски: 34 (14+5+15) — 30 (7+12+11).

Судьи: Лаврентьев, Юдаков.

27 сентября. Ярославль. Арена-2000. 5895 зрителей.