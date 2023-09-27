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Сегодня, 17:30

«Локомотив» — «Автомобилист»: прямая трансляция матча КХЛ

«Локомотив» и «Автомобилист» сыграют матч КХЛ в Ярославле
Глеб Лисовский
редактор интернет отдела
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«Локомотив» и «Автомобилист» в среду, 27 сентября, проведут матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 2023 / 2024. Игра пройдет на «Арене-2000» в Ярославле, начало — в 19.30 по московскому времени.

Матч «Локомотив» — «Автомобилист» в прямом эфире будет показан на телеканале КХЛ Prime и сайте КХЛ. Трансляция начнется в 19.20 по московскому времени. Видео трансляция матча «Локомотив» — «Автомобилист» также доступна на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Окко Спорт». Начало эфира — в 19.20 мск.

Жители Ярославской области смогут посмотреть матч «Локомотив» — «Автомобилист» в прямом эфире местного ТВ. Игру покажет телеканал «Первый ярославский», начало эфира — в 19.20 мск.

Ключевые события игры «Локомотив» — «Автомобилист» доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Локомотив» в последних шести матчах регулярного чемпионата КХЛ 2023 / 2024 одержал пять побед. В предыдущей игре ярославцы на своем льду обыграли «Металлург» со счетом 4:1, в 10 матчах команда набрала 14 очков.

«Автомобилист» в последних двух матчах обыграл «Салават Юлаев» (1:0) в Уфе и «Авангард» в Екатеринбурге (5:1). Екатеринбуржцы в 11 играх набрали 14 очков.

ХК Автомобилист
ХК Локомотив (Ярославль)
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