«Барыс» в гостях победил «Локомотив», забросив 4 безответные шайбы

Сегодня, 19:32
«Барыс» на выезде обыграл «Локомотив» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:0.
У казахстанской команды 2 (1+1) очка набрал Эмиль Галимов, также шайбы забросили Алихан Омирбеков, Семен Симонов и Ансар Шайхмедденов.
«Барыс» набрал 23 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Локомотив» с 38 очками — на первой строчке «Запада».
MegaSmalex
Боб, отпинай их ногами.
15.11.2025
Давлет Нурпиисов
Я хуею... ахренеть:thumbsup:
15.11.2025
rashton22
класс!
15.11.2025
bvp
Фонбет-чемпионат КХЛ.
15.11.2025
bussel61
Прилетел Локо нежданчик от 9-й команды Востока...
15.11.2025
Bossonn
Вот это да! Мощно, Барыс!!!
15.11.2025
За спорт!
Глазам не верю, что это было!?
15.11.2025