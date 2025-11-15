Видео
Сегодня, 19:32

«Барыс» в гостях победил «Локомотив», забросив 4 безответные шайбы

Сергей Ярошенко
«Барыс» на выезде обыграл «Локомотив» в матче КХЛ.
Фото ХК «Барыс»

«Барыс» на выезде обыграл «Локомотив» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:0.

У казахстанской команды 2 (1+1) очка набрал Эмиль Галимов, также шайбы забросили Алихан Омирбеков, Семен Симонов и Ансар Шайхмедденов.

«Барыс» набрал 23 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Локомотив» с 38 очками — на первой строчке «Запада».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
15 ноября, 17:00. Арена-2000 (Ярославль)
Локомотив
Барыс
7

  • MegaSmalex

    Боб, отпинай их ногами.

    15.11.2025

  • Давлет Нурпиисов

    Я хуею... ахренеть:thumbsup:

    15.11.2025

  • rashton22

    класс!

    15.11.2025

  • bvp

    Фонбет-чемпионат КХЛ.

    15.11.2025

  • bussel61

    Прилетел Локо нежданчик от 9-й команды Востока...

    15.11.2025

  • Bossonn

    Вот это да! Мощно, Барыс!!!

    15.11.2025

  • За спорт!

    Глазам не верю, что это было!?

    15.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Хоккей
    КХЛ
    ХК Барыс
    ХК Локомотив (Ярославль)
    Популярное видео
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
