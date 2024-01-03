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Сегодня, 19:36

«Барыс» прервал 5-матчевую победную серию «Локомотива», Камара оформил дубль и отдал голевую передачу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Барыс» на выезде обыграл «Локомотив» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:4 Б.

Решающий буллит реализовал Евгений Рымарев.

В основное время дублем за гостей отметился Энтони Камара, который установил новый клубный рекорд по продолжительности голевой серии. Канадец также отдал голевую передачу. Еще по одной шайбе забросили Давид Скленичка и Джозеф Лабейт.

За ярославцев отличились Александр Полунин, Александр Елесин, Александр Волков и Рушан Рафиков.

«Локомотив» (64 очка) после 45 матчей занимает второе место в Западной конференции КХЛ. У ярославцев прервалась 5-матчевая победная серия. «Барыс» (39) после 46 игр идет предпоследним на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Локомотив» (Ярославль) — «Барыс» (Астана) — 4:5 Б (2:1, 0:2, 2:1, 0:0, 0:1)

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Локомотив (Ярославль)
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