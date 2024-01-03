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Сегодня, 15:00

«Локомотив» — «Барыс»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Видеотрансляция матча КХЛ «Локомотив» — «Барыс» в Кинопоиске начнется в 16.45 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Тренер Игорь Никитин с хоккеистами «Локомотива».
Игорь Никитин с хоккеистами «Локомотива».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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3 января «Локомотив» дома в Ярославе примет казахстанский «Барыс» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра на территории спортивного комплекса «Арена 2000» начнется в 17.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Локомотив» — «Барыс» можно по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск. Начало прямого эфира — в 16.45 мск. Игру также покажут на официальном сайте КХЛ.

Следите за ключевыми событиями игры КХЛ «Локомотив» — «Барыс» с помощью матч-центра «СЭ».

«Локомотив» тренера Игоря Никитина находится на втором месте в турнирной таблице Западной конференции с 63 очками. «Барыс» располагается на 11-й строчке с 37 баллами на Востоке.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
ХК Барыс
ХК Локомотив (Ярославль)
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