Видеотрансляция матча КХЛ «Локомотив» — «Барыс» в Кинопоиске начнется в 16.45 мск

3 января «Локомотив» дома в Ярославе примет казахстанский «Барыс» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра на территории спортивного комплекса «Арена 2000» начнется в 17.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию противостояния «Локомотив» — «Барыс» можно по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск. Начало прямого эфира — в 16.45 мск. Игру также покажут на официальном сайте КХЛ.

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«Локомотив» тренера Игоря Никитина находится на втором месте в турнирной таблице Западной конференции с 63 очками. «Барыс» располагается на 11-й строчке с 37 баллами на Востоке.

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