Сегодня, 12:00
В четверг, 10 августа, «Локомотив» сыграет против «Барыса» в рамках предсезонного турнира Кубок TANECO 2023 в Казани. Начало встречи — 13:00 (по московскому времени).
В 2023 году в турнире участие примут четыре команды. На предварительном этапе участники сыграют по одному матчу друг с другом, и по итогу распределения мест будут определены участники встреч за 1-е и 3-е места.
Смотреть видеотрансляцию игры «Локомотив» — «Барыс» можно будет в прямом эфире бесплатно в соцсети «ВКонтакте», а также на KHL, KHL Prime, ТНВ.
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