«Локомотив» — «Барыс»: видеообзор матча КХЛ

19 октября «Локомотив» и «Барыс» сыграли в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Встреча в Ярославле закончилась победой хозяев — 3:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

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