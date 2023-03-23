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Сегодня, 21:43

ЦСКА обыграл «Локомотив» на выезде и одержал третью победу в серии

Иван Торопцев
Корреспондент
Хоккеисты ЦСКА.
Фото ХК ЦСКА
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ЦСКА обыграл «Локомотив» на выезде в четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ — 3:1.

У армейцев отличились Максим Мамин, Павел Карнаухов и Владислав Каменев. Единственную шайбу хозяев забросил Александр Елесин.

ЦСКА ведет в серии с «Локомотивом» со счетом 3-1. Пятый матч состоится в Москве 25 марта, начало — в 17.00 (мск).

Победитель серии ЦСКА — «Локомотив» сыграет в финале Западной конференции против СКА.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Четвертый матч

«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Мамин — 4 (Григоренко, Сергеев), 6:48 — 0:1. Елесин — 2 (Иванов, Никулин), 35:15 — 1:1. Карнаухов — 3 (Светлаков), 41:53 — 1:2. Каменев — 5 (п.в.), 59:57 — 1:3.

Вратари: Исаев (57:55 — 59:57) — Рейдеборн.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 25 (9+4+12) — 13 (6+3+4).

Судьи: Раводин, Фатеев.

23 марта. Ярославль. «Арена-2000».

Счет в серии: 1-3.

Источник: Таблица плей-офф КХЛ
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
18
21
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