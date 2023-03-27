«Локомотив» обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии

«Локомотив» на своем льду обыграл ЦСКА в шестом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ — 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Егор Аверин и Александр Полунин. За ЦСКА гол забил Максим Мамин.

«Локомотив» сравнял счет в серии — 3-3. Седьмой матч пройдет 29 марта в Москве.

Победитель серии ЦСКА — «Локомотив» сыграет в финале Западной конференции против СКА.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/2 финала. Шестой матч

«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Аверин — 1 (Коршков), 3:00 — 1:0. Мамин — 5 (Провольнев, Сергеев), 8:08 — 1:1. Полунин — 3, 44:06 — 2:1.

Вратари: Исаев — Рейдеборн (58:34).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 17 (8+5+4) — 34 (11+14+9).

Судьи: Бирин, Оленин.

27 марта. Ярославль. Арена-2000. 7364 зрителя.

Счет в серии: 3-3.