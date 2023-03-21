0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:48

«Локомотив» победил ЦСКА в третьем матче серии, Чехович оформил хет-трик

Руслан Минаев
«Локомотив» — ЦСКА.
Фото ХК «ЦСКА»
Telegram Дзен

«Локомотив» дома обыграл ЦСКА в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ — 6:2.

В составе ярославского клуба хет-трик оформил Иван Чехович, по шайбе забросили Рушан Рафиков, Александр Елесин и Павел Красковский.

У московского клуба отметились Максим Мамин и Константин Окулов.

Счет в серии стал 2:1 в пользу ЦСКА. Следующая игра пройдет 23 марта в Ярославле.

КХЛ. Плей-офф. Западной конференция. 1/2 финала. Третий матч

«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 6:2 (2:1, 3:1, 1:0)

Голы: Чехович — 1 (бол., Каюмов, Сергеев), 1:28 — 1:0. Мамин — 3 (бол., Каменев, Слепышев), 8:12 — 1:1. Чехович — 2 (Марченко, Красковский), 10:21 — 2:1. Рафиков — 3 (Никулин, Иванов), 23:37 — 3:1. Окулов — 1 (Плотников), 25:25 — 3:2. Чехович — 3 (Шалунов, Сергеев), 37:22 — 4:2. Елесин — 1 (Тесанов), 38:04 — 5:2. Красковский — 1 (бол., Рафиков, Марченко), 57:39 — 6:2.

Вратари: Исаев (55:43 — 56:18) — Рейдеборн (Шарыченков, 40:00).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 33 (7+14+12) — 28 (12+8+8).

Судьи: Гамалей, Гашилов.

21 марта. Ярославль. Арена-2000. 7505 зрителей.

Счет в серии: 2-1 в пользу ЦСКА

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
5
30
Читайте также
Медведев проиграл Рублеву вместо отдыха. Как прошло русское дерби в Мексике
Овечкин забил своему любимому вратарю, но «Вашингтон» проиграл. Плей-офф — все дальше
Путин ответил на планы Великобритании поставить Киеву снаряды с обедненным ураном
Лавров указал на подрыв стабильности планами Лондона поставить ВСУ снаряды с ураном
Военный эксперт рассказал об опасности снарядов с обедненным ураном
Верховный суд России назвал преступлением сдачу в плен в случае возможности сопротивления
Популярное видео
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023, второй раунд: полуфиналы конференций КХЛ
Чехович о хет-трике в ворота ЦСКА: «Разозлился, не хочется сидеть в запасе»
Форвард «Магнитки» Карпов прокомментировал проблемы при розыгрыше большинства
Федоров о поражении от «Локомотива»: «Некоторые вещи от наших игроков, не соответствовали накалу борьбы»
Никитин о матче с ЦСКА: «Сегодня было много ключей к победе»
Форвард «Авангарда» Малыхин: «Приложим все усилия, чтобы завершить серию в четвертом матче»
Форвард «Авангарда» Малыхин — о матче с «Магниткой»: «Кто кого перебросал — второстепенно. Главное — победа»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Воробьев: «В реализации «Авангард» был лучше «Металлурга»

Кубок Гагарина, 21 марта: «Металлург» проиграл «Авангарду», «Локомотив» победил ЦСКА