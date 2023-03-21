«Локомотив» победил ЦСКА в третьем матче серии, Чехович оформил хет-трик

Сегодня, 21:48
«Локомотив» дома обыграл ЦСКА в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ — 6:2.
В составе ярославского клуба хет-трик оформил Иван Чехович, по шайбе забросили Рушан Рафиков, Александр Елесин и Павел Красковский.
У московского клуба отметились Максим Мамин и Константин Окулов.
Счет в серии стал 2:1 в пользу ЦСКА. Следующая игра пройдет 23 марта в Ярославле.
КХЛ. Плей-офф. Западной конференция. 1/2 финала. Третий матч
«Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА (Москва) — 6:2 (2:1, 3:1, 1:0)
Голы: Чехович — 1 (бол., Каюмов, Сергеев), 1:28 — 1:0. Мамин — 3 (бол., Каменев, Слепышев), 8:12 — 1:1. Чехович — 2 (Марченко, Красковский), 10:21 — 2:1. Рафиков — 3 (Никулин, Иванов), 23:37 — 3:1. Окулов — 1 (Плотников), 25:25 — 3:2. Чехович — 3 (Шалунов, Сергеев), 37:22 — 4:2. Елесин — 1 (Тесанов), 38:04 — 5:2. Красковский — 1 (бол., Рафиков, Марченко), 57:39 — 6:2.
Вратари: Исаев (55:43 — 56:18) — Рейдеборн (Шарыченков, 40:00).
Штраф: 6 — 10.
Броски: 33 (7+14+12) — 28 (12+8+8).
Судьи: Гамалей, Гашилов.
21 марта. Ярославль. Арена-2000. 7505 зрителей.
Счет в серии: 2-1 в пользу ЦСКА