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Сегодня, 15:30

«Локомотив» — ЦСКА: прямая трансляция матча КХЛ

Прямая трансляция матча КХЛ «Локомотив» — ЦСКА начнется в 16.50 мск 23 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеист Александр Шарыченков.
Александр Шарыченков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Ярославский «Локомотив» на своем льду примет московский ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в субботу, 23 сентября. Игра пройдет в Ярославле, начало — в 17.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию противостояния «Локомотив» — ЦСКА покажут на официальном сайте КХЛ и на канале KHL Prime. Начало — в 16.50. В прямом эфире игру также можно будет посмотреть на платном сервисе «Кинопоиск».

Ключевые события матча «Локомотив» — ЦСКА будут доступны в матч-центре сайта «СЭ».

«Локомотив» под руководством тренера Игоря Никитина набрал 12 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА Сергея Федорова располагается на 10-й строчке Запада с 7 баллами.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
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